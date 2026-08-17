FIOS

Dono de marcenaria encontra suspeitos queimando fios após furto em Rio Preto

Empresário percebeu que câmeras de segurança haviam parado de funcionar e encontrou dois homens com cerca de dois quilos de fios nas proximidades

por Marco Antonio dos Santos
Publicado em 17/08/2026 às 09:36Atualizado em 17/08/2026 às 10:12
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Caso foi registrado na Central de Flagrantes de Rio Preto (Arquivo Diário)
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Caso foi registrado na Central de Flagrantes de Rio Preto (Arquivo Diário)
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O proprietário de uma marcenaria encontrou dois homens queimando fios de cobre nas proximidades de seu estabelecimento após perceber que a fiação de energia elétrica havia sido furtada na madrugada desta segunda-feira, 17, no Jardim Dom Laffayete Libânio, em Rio Preto.

Segundo o boletim de ocorrência, o dono percebeu, por volta das 0h30, que o sinal das câmeras de segurança da empresa, localizada na avenida Elias Tarraf, havia sido interrompido.

Ele foi até a marcenaria para verificar o que havia ocorrido e constatou que o cabo de energia que fazia a ligação do imóvel com a rede pública da CPFL havia sido cortado e levado.

Após constatar o furto, o empresário procurou pelas proximidades e encontrou dois homens queimando fios de cobre em uma rua próxima. Ele acionou a Polícia Militar, que enviou uma equipe ao endereço.

Os suspeitos foram abordados pelos policiais militares. Durante a ocorrência, foram apreendidos aproximadamente dois quilos de fios, além de uma faca, um alicate, uma tesoura e uma turquesa.

Na delegacia, um dos suspeitos negou ter participado do furto. Segundo a versão apresentada por ele aos policiais, o cobre havia sido encontrado em uma caçamba de entulho em frente a um imóvel em reforma.

Ainda conforme seu relato, ele tentava retirar o material e teria chamado o outro homem que foi abordado pelos policiais para ajudá-lo a carregá-lo.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes e registrada como furto. Os fios e as ferramentas encontrados durante a abordagem foram apreendidos.