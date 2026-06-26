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ENTORPECENTES

Dois suspeitos de tráfico são presos em Rio Preto

Durante as diligências, a polícia apreendeu mais de seis quilos de maconha, duas balanças de precisão e dois aparelhos celulares

por Da Redação
Publicado em 26/06/2026 às 17:21Atualizado em 26/06/2026 às 17:29
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Drogas apreendidas no Caic, em Rio Preto (Dise Rio Preto)
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Drogas apreendidas no Caic, em Rio Preto (Dise Rio Preto)
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Dois homens foram presos em flagrante na manhã desta sexta-feira, 26, no conjunto habitacional CAIC, em Rio Preto, durante operação da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise). Os dois foram descobertos após 30 dias de investigações.

Segundo a Polícia Civil, um dos detidos era responsável pela compra de drogas em grande quantidade para revenda. O outro cuidava do armazenamento, fracionamento e embalagem dos entorpecentes.

Com base nas provas obtidas, a autoridade policial obteve mandados de busca domiciliar, que foram cumpridos simultaneamente por equipes da Dise. Durante as diligências, a polícia apreendeu mais de seis quilos de entorpecentes, duas balanças de precisão e dois aparelhos celulares. Entre os itens, estavam seis tijolos de maconha, 40 porções de maconha prontas para venda e 19 porções de cocaína.

A dupla vai ser submetida a audiência de custódia no sábado, para decidir se vai da carceragem da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) para o Centro de Detenção Provisória de Rio Preto ou vai aguardar o fim do inquérito em liberdade.