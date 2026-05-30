Dois jovens são vítimas de tentativa de homicídio na Vila São Judas

Dois jovens, de 18 e 19 anos, foram vítimas de uma dupla tentativa de homicídio na noite de sexta-feira, 29, no bairro Vila São Judas Tadeu, em Rio Preto. Apesar dos disparos e da perseguição, ninguém ficou ferido. O caso será apurado pela Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic).

Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 20h09, na rua Azaim Pinto Murta. As vítimas relataram que estavam na calçada, acompanhadas de outras pessoas, quando um grupo de cerca de cinco indivíduos desceu a via observando o local. Em seguida, dois suspeitos sacaram armas de fogo e efetuaram diversos disparos na direção dos jovens.

Para fugir, as vítimas correram a pé e foram perseguidas pelos atiradores. Os disparos continuaram durante a fuga e cessaram, possivelmente, após o término da munição. Logo em seguida, os autores dos disparos foram embora.

Para a Polícia Militar, que chegou até o local, chamada por moradores, os jovens alvos dos tiros disseram que não conhecem os autores nem sabem qual o motivo da tentativa de assassinato. Eles informaram ainda que não residem no imóvel em frente ao qual ocorreram os tiros, embora um deles more nas proximidades. Sobre os suspeitos, relataram apenas que usavam blusas de frio com capuz.

Nas proximidades do local, os policiais encontraram marcas de tiros no muro e no portão de uma residência. A área foi isolada para a perícia. Durante os trabalhos, foram apreendidos dois projéteis, três fragmentos de projétil de arma de fogo e um fragmento de camisa, todos encaminhados para análise.

O delegado de plantão, Alceu Lima de Oliveira Júnior, ao olhar as imediações do local do crime, constatou que a região não possui câmeras de monitoramento que possam ter registrado a ação. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e encaminhado à Delegacia de Investigações Gerais da Deic, que vai apurar a autoria e a motivação do crime.