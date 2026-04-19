Dois jovens são baleados em emboscada em Rio Preto

Dois jovens de 21 anos foram internados no Hospital de Base e na Santa Casa de Rio Preto neste sábado, 18, após serem alvos de uma emboscada armada na região Norte da cidade.

Uma das vítimas contou a policiais militares que ocupava um Civic com mais três amigos quando foram surpreendidos por um Corolla preto ou chumbo, cujo ocupante "abriu fogo" contra o grupo, disparando vários tiros em direção ao Civic.

Dos quatro ocupantes, o motorista e o passageiro sentado atrás dele foram atingidos por tiros.

O motorista ainda dirigiu até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, onde buscou socorro médico. Ele foi atingindo na coxa e a bala transfixou. Por precaução, ele foi transferido para a Santa Casa, onde passou por exames.

Já o passageiro traseiro foi ferido em um joelho e o tiro transfixou para o outro joelho. Ele foi levado para o Hospital de Base, onde passou por cirurgia.

Nenhum dos dois baleados corre risco de vida. O carro que eles ocupavam foi periciado pela Polícia Científica na UPA.

Até o registro da ocorrência, não havia sido descoberto pela PM o local exato da emboscada.

A reportagem apurou que o motorista do carro cumpre pena em regime aberto após se envolver em uma troca de tiros com policiais militares em 2023. Ele também registra processo criminais por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.