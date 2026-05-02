Dupla é detida após fugir por janela de banheiro sem pagar a conta de boate em Rio Preto

Dois homens, de 28 e 32 anos, foram presos na madrugada deste sábado, 2, após consumirem em uma boate na avenida Alberto Andaló, em Rio Preto, e fugirem pela janela do banheiro sem pagar a conta.

De acordo com relatos de funcionários, a dupla chegou a ir até o caixa para conferir o valor consumido, mas não realizou o pagamento. Pouco depois, a gerente ouviu barulho de vidros quebrando e os funcionários constataram que os suspeitos estavam fugindo pela janela do banheiro masculino.

Durante a fuga, um dos homens pulou sobre o telhado de uma creche próxima, causando danos à estrutura. O outro acessou o estacionamento de uma agência bancária vizinha.

Um dos seguranças contou que tentaram impedir a fuga. “Um deles já tinha saído e o outro estava com metade do corpo para fora da janela. Tentamos puxá-lo pela perna, mas ele escapou e conseguiu sair”, relatou.

Dois seguranças da boate se esconderam nas proximidades para surpreender um dos suspeitos ao sair do estacionamento. Os dois autores correram pela rua, mas foram detidos por seguranças e por frequentadores que presenciaram a movimentação.

A Polícia Militar foi acionada e a dupla foi encaminhada à Central de Flagrantes, onde foi ouvida e, por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo, liberada. O caso estava sendo registrado como 147, popularmente conhecido como "calote" e que pune quem consome refeição, hospeda-se ou utiliza transporte sem recursos para pagar. A pena prevista é de detenção, de 15 dias a 2 meses, ou multa.