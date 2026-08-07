Dois homens morrem em troca de tiros com o Baep em Rio Preto

Dois homens foram mortos pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira, 7, à margem da BR-153, em Rio Preto. Eles teriam atirado contra a equipe durante perseguição, após furtarem uma empresa. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Segundo informações da PM, os homens teriam furtado equipamentos mecânicos de caminhões de uma empresa, na avenida Franz Aloísio Dobbert, em Rio Preto.

Os homens foram perseguidos por um segurança da empresa. Eles atravessaram a rodovia carregando os equipamentos.

Quando chegaram na avenida Pedro Miguel Samed, passava um veículo com policiais militares do Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep).

Os homens teriam disparado contra os PMs, que revidaram. Os suspeitos morreram em um terreno.

A Polícia Civil apreendeu quatro armas no local, duas dos suspeitos e duas dos PMs. O caso está sendo registrado em boletim de ocorrência na Central de Flagrantes.