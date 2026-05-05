Doador do Hemocentro de Rio Preto é homenageado após realizar a última doação

O Hemocentro de Rio Preto homenageou, nesta terça-feira, 5, o doador Valter Messiatto, que realizou sua última doação de sangue ao completar 70 anos, encerrando um ciclo marcado por solidariedade e compromisso com a vida. A iniciativa reconhece a trajetória de quem, ao longo de anos, contribuiu de forma significativa para salvar vidas e fortalecer a cultura da doação.

Desde 2003, Valter esteve presente de forma assídua no Hemocentro, demonstrando um engajamento admirável com o próximo. Ao longo desse período, foram 65 doações realizadas, um gesto contínuo de generosidade que possibilitou ajudar mais de 250 pessoas, impactando diretamente pacientes e suas famílias.

“Eu doei pela primeira vez em 2003, com meu cunhado. Desde então eu continuei doando, na época saindo de caravana da cidade de Ubarana. A gente andava quase 60km para fazer as doações, mas o grupo era muito bom, dava gosto. Fico muito feliz por encerrar esse ciclo, agora aos 70 anos”, relembra Valter.

Para a diretora técnica do Hemocentro, Andrea Garcia, a trajetória do doador é motivo de orgulho e inspiração. “A gente se emociona muito vendo um ato tão importante. Torcemos pra história do Sr. Valter servir de exemplo para novas gerações que estão começando ou pretendem começar a doar sangue.”

Agende sua doação

Hemocentro Rio Preto

Av. Jamil Feres Kfouri, 80 – Jd. Panorama

Todos os dias, das 7h às 13h

WhatsApp (17) 3201-5000 ou ligue (17) 3201-5151 (das 7h às 13h).

Hemonúcleo Catanduva

Rua 13 de Maio, 974 – Centro

De terça a domingo, das 7h às 13h

WhatsApp (17) 3201-5000 ou ligue (17) 3522-7722 (das 7h às 13h).