Chuvas prolongadas deixam alerta contra o Aedes ligado em Rio Preto

O outono já começou, o que significa que o mosquito Aedes aegypti diminui sua velocidade de reprodução, mas o alerta é de que ele age durante todo o ano na região de Rio Preto. Embora o clima esteja mais ameno, as temperaturas continuam ultrapassando os 30 graus, e o mosquito gosta muito de calor.

De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde de Rio Preto, nos três primeiros meses do ano, foram confirmados 777 casos em janeiro, 702 em fevereiro e 754 em março, enquanto outros 260 exames seguem sendo analisados. Em abril, são 11 diagnosticados e 13 descartados, enquanto 184 continuam em investigação.

O médico Marcial Barrionuevo da Silva, diretor de Serviços Próprios da Unimed Rio Preto, diz que Rio Preto e cidades vizinhas têm apresentado números endêmicos da dengue - ou seja, o vírus continua em circulação, porém sem causar grandes surtos.

“A quantidade de casos não está alta, porém, devido às chuvas, estão se estendendo em um período que normalmente já teriam acabado. Isso demonstra a oportunidade do cuidado contínuo com quintais e áreas que podem se tornar criadouros”, alerta. A previsão é de chuva para o fim do mês em Rio Preto.

“A chuva durante a noite e o sol durante o dia seguinte é o cenário ideal para a procriação do mosquito. É o momento de tirar todos os pontos de criação do mosquito, pois é na paz que se previne para que não haja uma guerra”, destaca o médico.

Maurício Lacerda Nogueira, virologista e professor da Famerp, explica que a região é propícia à proliferação do Aedes aegypti, pois mantém temperaturas elevadas na maior parte do ano e grande disponibilidade de água. O especialista estima que uma nova epidemia pode se iniciar no fim deste ano.

Os ovos do Aedes aegypti sobrevivem por até um ano mesmo em recipientes secos. Ou seja: não basta tirar a água, é preciso lavar o objeto e impedir que ele receba água. A maior parte dos focos está dentro das residências, por isso é importante que, pelo menos uma vez por semana, os moradores façam uma vistoria em casa para se certificar de que não existe nenhum criadouro. Um papel de bala ou mesmo uma tampinha de refrigerante podem servir como depositário dos ovos.

O infectologista Inaldo Junior pontua que a região convive com a dengue, mas que, além da sazonalidade e do fato de a última epidemia (final de 2024/começo de 2025) ter sido muito expressiva, o que confere certa imunidade à população, soma-se a vacinação.

“Temos a vacinação destinada ao público de 10 a 14 anos, começamos também a dos profissionais de saúde da atenção básica com o imunizante do Instituto Butantan. Uma vez que a pessoa está imune, ela acaba não servindo de reservatório de transmissão do vírus”, esclarece. “Tudo isso influencia na redução do número direto dos casos.”

O infectologista também reforça a importância de eliminar os criadouros, mas também adotar outras formas de proteção contra a dengue. “Quem tiver acesso à vacinação, vacine-se. Ao apresentar os sintomas, é importante procurar atendimento o quanto antes. Cuidar no início da infecção reduz as chances de complicação.”