Dise localiza 120 quilos de maconha em casa no João Paulo II, em Rio Preto
Imóvel funcionava como centro distribuidor de droga
Policiais civis da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE), apreenderam nesta terça-feira, 7, aproximadamente 120 quilos de maconha armazenados em uma casa que funcionava como centro distribuidor de droga, no bairro João Paulo II, em Rio Preto.
A significativa apreensão é resultado da Operação “Saturação, cuja investigação identificou a chegada de um grande carregamento de entorpecentes destinado ao abastecimento de diversos pontos de tráfico na cidade.
Segundo informações da delegacia especializada, duas equipes de policiais civis monitoraram a região na tentativa de localizar o imóvel utilizado pela organização criminosa como depósito de drogas — conhecido como “casa bomba”.
"Durante a operação, novas informações direcionaram os investigadores até um imóvel que apresentava características compatíveis com a atividade criminosa. Na garagem havia um veículo VW/Gol, porém nenhum morador foi localizado", informou.
Em um dos quartos foram encontrados apreendidos aproximadamente 120 quilos de maconha, cerca de 70 gramas de cocaína, já fracionadas e embaladas para comercialização, três embalagens de flor de maconha e três balanças de precisão.
As investigações prosseguem com o objetivo de desarticular a estrutura criminosa responsável pelo armazenamento e distribuição dos entorpecentes.