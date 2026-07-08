Dise localiza 120 quilos de maconha em casa no João Paulo II, em Rio Preto

Policiais civis da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE), apreenderam nesta terça-feira, 7, aproximadamente 120 quilos de maconha armazenados em uma casa que funcionava como centro distribuidor de droga, no bairro João Paulo II, em Rio Preto.

A significativa apreensão é resultado da Operação “Saturação, cuja investigação identificou a chegada de um grande carregamento de entorpecentes destinado ao abastecimento de diversos pontos de tráfico na cidade.

Segundo informações da delegacia especializada, duas equipes de policiais civis monitoraram a região na tentativa de localizar o imóvel utilizado pela organização criminosa como depósito de drogas — conhecido como “casa bomba”.

"Durante a operação, novas informações direcionaram os investigadores até um imóvel que apresentava características compatíveis com a atividade criminosa. Na garagem havia um veículo VW/Gol, porém nenhum morador foi localizado", informou.

Em um dos quartos foram encontrados apreendidos aproximadamente 120 quilos de maconha, cerca de 70 gramas de cocaína, já fracionadas e embaladas para comercialização, três embalagens de flor de maconha e três balanças de precisão.

As investigações prosseguem com o objetivo de desarticular a estrutura criminosa responsável pelo armazenamento e distribuição dos entorpecentes.