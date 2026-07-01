Discussão por aluguel atrasado vira perseguição e acidente em Rio Preto

Uma discussão por aluguéis atrasados terminou em lesão corporal e dano na tarde desta terça-feira, 30, no distrito de Engenheiro Schmitt, em Rio Preto.

Segundo o boletim de ocorrência, o fato aconteceu por volta das 14h, na Rua São Bento, nas proximidades de uma escola. A vítima, um aposentado de 73 anos, informou que encontrou o ex-inquilino, de 49, em frente à escola onde os filhos estudam e o abordou para cobrar a devolução das chaves do imóvel e o pagamento de valores pendentes.

De acordo com o relato, o suspeito respondeu que resolveria a situação na Justiça e deixou o local. Em seguida, o aposentado passou a seguir o veículo do homem, um Monza, com o objetivo de identificar o novo endereço.

Durante o trajeto, o motorista teria freado bruscamente e, na sequência, engatado marcha à ré, atingindo a motocicleta da vítima e provocando a queda. Ainda conforme o registro policial, mesmo após a vítima cair, o condutor avançou novamente com o carro contra a moto, causando mais danos.

Após a ação, o suspeito fugiu. A placa do veículo foi anotada por uma testemunha que passava pelo local.

O aposentado sofreu escoriação no joelho esquerdo e relatou dores. Ele foi orientado quanto ao prazo de seis meses para eventual representação criminal. O caso será investigado.