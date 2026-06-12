Discussão entre cunhados acaba em morte no São Deocleciano em Rio Preto

Um homem de 30 anos foi morto durante discussão com um cunhado na noite de quinta-feira, 11, no bairro São Deocleciano, em Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi até o comércio da irmã e do cunhado e passou a causar problemas com os funcionários, falando de forma agressiva. Após ser repreendido por seu comportamento pela irmã, passou a ameaçá-la, dizendo que a agrediria.

Diante do comportamento agressivo, o marido da comerciante tentou defendê-la e pediu que o cunhado se retirasse. Segundo o depoimento prestado na Central de Flagrantes pela irmã da vítima, nesse momento seu irmão partiu para cima do seu marido e do filho do casal.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, após um tempo, a vítima retornou ao local de moto e novamente investiu contra o cunhado, que naquele momento ainda tentava conversar. Após ver que a vítima portava um facão, o suspeito sacou uma arma e atirou contra o cunhado e fugiu do local. Pessoas no local tentaram realizar massagem cardíaca na vítima, mas ela morreu no local.

O caso foi registrado como homicídio e será investigado pelas autoridades. O autor dos disparos não havia sido localizado até o fechamento desta reportagem.