Discussão durante evento em supermercado acaba em agressão em Rio Preto
A vítima relatou à Polícia Civil que foi puxada pelos cabelos e agredida após uma troca de ofensas
Uma discussão envolvendo frequentadores de um supermercado terminou na delegacia na tarde deste domingo, 26, em Rio Preto.
De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão começou por volta das 15h30, durante um evento realizado no local. O desentendimento teve início após uma criança balançar uma cadeira, que atingiu a mesa onde uma mulher estava sentada.
Após a advertência aos responsáveis, houve troca de ofensas e a situação evoluiu para agressões físicas. A vítima relatou que foi puxada pelos cabelos, derrubada ao chão e sofreu lesões no rosto e nos braços.
Outras pessoas se envolveram na ocorrência ao chegarem ao local, o que gerou um novo desentendimento. Um dos envolvidos afirmou à polícia que tentou apenas separar a briga, enquanto outra pessoa disse ter sido empurrada e caído.
A Polícia Militar foi acionada e encaminhou todos os envolvidos ao Plantão Policial, onde prestaram depoimento. O caso foi registrado como lesão corporal.
O caso será apurado pela delegacia responsável pela área.