Discussão durante evento em supermercado acaba em agressão em Rio Preto

Uma discussão envolvendo frequentadores de um supermercado terminou na delegacia na tarde deste domingo, 26, em Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão começou por volta das 15h30, durante um evento realizado no local. O desentendimento teve início após uma criança balançar uma cadeira, que atingiu a mesa onde uma mulher estava sentada.

Após a advertência aos responsáveis, houve troca de ofensas e a situação evoluiu para agressões físicas. A vítima relatou que foi puxada pelos cabelos, derrubada ao chão e sofreu lesões no rosto e nos braços.

Outras pessoas se envolveram na ocorrência ao chegarem ao local, o que gerou um novo desentendimento. Um dos envolvidos afirmou à polícia que tentou apenas separar a briga, enquanto outra pessoa disse ter sido empurrada e caído.

A Polícia Militar foi acionada e encaminhou todos os envolvidos ao Plantão Policial, onde prestaram depoimento. O caso foi registrado como lesão corporal.

O caso será apurado pela delegacia responsável pela área.