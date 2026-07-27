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AGRESSÃO

Discussão durante evento em supermercado acaba em agressão em Rio Preto

A vítima relatou à Polícia Civil que foi puxada pelos cabelos e agredida após uma troca de ofensas

por Da Redação
Publicado em 27/07/2026 às 10:09Atualizado em 27/07/2026 às 10:15
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Central de Flagrantes de Rio Preto (Joseane Teixeira (arquivo))
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Central de Flagrantes de Rio Preto (Joseane Teixeira (arquivo))
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Uma discussão envolvendo frequentadores de um supermercado terminou na delegacia na tarde deste domingo, 26, em Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão começou por volta das 15h30, durante um evento realizado no local. O desentendimento teve início após uma criança balançar uma cadeira, que atingiu a mesa onde uma mulher estava sentada.

Após a advertência aos responsáveis, houve troca de ofensas e a situação evoluiu para agressões físicas. A vítima relatou que foi puxada pelos cabelos, derrubada ao chão e sofreu lesões no rosto e nos braços.

Outras pessoas se envolveram na ocorrência ao chegarem ao local, o que gerou um novo desentendimento. Um dos envolvidos afirmou à polícia que tentou apenas separar a briga, enquanto outra pessoa disse ter sido empurrada e caído.

A Polícia Militar foi acionada e encaminhou todos os envolvidos ao Plantão Policial, onde prestaram depoimento. O caso foi registrado como lesão corporal.

O caso será apurado pela delegacia responsável pela área.