Diretor do hospital de Mirassol será ordenado diácono

O frei Jacó Silva, diretor do hospital São Pedro, de Mirassol, e membro da Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, recebe a ordenação diaconal nesta terça-feira, 11, dia de Santa Clara. A cerimônia ocorre às 19h30 na Paróquia São Benedito, em Jaci, e será celebrada pelo arcebispo dom Antonio Emídio Vilar.

Nascido em Guararapes, Luciano Luiz Leite da Silva foi criado em uma fazenda de Araçatuba até os 16 anos, quando foi trabalhar na Cooperativa de Consumo dos Bancários de Araçatuba (Coopbanc). Permaneceu até 2007, quando decidiu ser frade.

Em 27 de janeiro de 2008 ingressou na Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus. Durante a formação inicial passou por Jaci e Barretos. Como missionário atuou por 10 anos na gestão de dois hospitais, em Primavera e Presidente Prudente.

Também atuou em Braga, Portugal, na Direção Geral do Centro de Acolhimento O Poverello, instituição que possui Unidade de Cuidados Paliativos e Unidades de Cuidados Continuados de Longa e Média Duração.

Atualmente trabalha na sede da Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus em Jaci, bem como na Direção Geral do Hospital Regional São Pedro na Providência de Deus, em Mirassol.

Jacó Silva é bacharel em Administração e mestrando em Teologia: Universidade Católica Portuguesa.