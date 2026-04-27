Diocese de Jales pede orações ao bispo emérito

Dom Demétrio Valentini, bispo emérito de Jales, vai passar por uma gastrostomia nesta semana, na Santa Casa de Jales. O religioso de 86 anos está internado.

Neste domingo, 27, a Diocese de Jales divulgou comunicado informando a condição de dom Demétrio. “Nesta semana, ser-lhe-á realizada uma gastrostomia, procedimento que permitirá administrar-lhe alimentação, hidratação e medicações por sonda, buscando oferecer-lhe mais conforto e segurança diante da sua dificuldade de deglutição. Esta decisão foi tomada com respeito à sua condição clínica, à proporcionalidade dos cuidados e, sobretudo, à sua vontade e à sua dignidade”, informa a nota.

A Diocese de Jales pede ainda orações. “Dediquemos-lhe nossas orações, pedindo a Deus que o fortaleça”, afirmou a nota assinada pelo bispo de Jales, dom Reginaldo Andrietta.

Gaúcho de São Valentim, Luiz Demétrio Valentini foi nomeado bispo de Jales em 1982 e ficou na função até 2015, quando completou 75 anos e enviou a carta de renúncia ao papa Francisco, tornando-se bispo emérito.