Diocese de Jales pede orações ao bispo emérito
Dom Demétrio Valentini, 86 anos, vai passar por uma gastrostomia nesta semana, na Santa Casa de Jales
Dom Demétrio Valentini, bispo emérito de Jales, vai passar por uma gastrostomia nesta semana, na Santa Casa de Jales. O religioso de 86 anos está internado.
Neste domingo, 27, a Diocese de Jales divulgou comunicado informando a condição de dom Demétrio. “Nesta semana, ser-lhe-á realizada uma gastrostomia, procedimento que permitirá administrar-lhe alimentação, hidratação e medicações por sonda, buscando oferecer-lhe mais conforto e segurança diante da sua dificuldade de deglutição. Esta decisão foi tomada com respeito à sua condição clínica, à proporcionalidade dos cuidados e, sobretudo, à sua vontade e à sua dignidade”, informa a nota.
A Diocese de Jales pede ainda orações. “Dediquemos-lhe nossas orações, pedindo a Deus que o fortaleça”, afirmou a nota assinada pelo bispo de Jales, dom Reginaldo Andrietta.
Gaúcho de São Valentim, Luiz Demétrio Valentini foi nomeado bispo de Jales em 1982 e ficou na função até 2015, quando completou 75 anos e enviou a carta de renúncia ao papa Francisco, tornando-se bispo emérito.