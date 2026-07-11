Dinorath do Valle 100 anos

No bucólico Interior paulista do século 20, o reduzido espaço de fala das mulheres, a distância dos grandes eventos das capitais, as desigualdades sociais, as relações familiares e a pouca oferta cultural ajudaram a moldar a personalidade de uma mulher que nasceu em 1926, transformou a cultura de Rio Preto e se colocou em destaque na produção literária e cinematográfica nacional.

Para celebrar o centenário de nascimento de Dinorath do Valle, completado em 10 de julho, o Diário preparou um caderno especial sobre vida, obra e legado da autora, que passeia pela literatura, cinema, artes plásticas, educação, jornalismo, história e artesanato.

Dinorath do Valle jamais perdeu a urgência por realizar, buscar o novo, abrir portas aos artistas, propor caminhos, expandir a criatividade e acabar com a mesmice. A multiartista publicou 14 livros, deixou seis obras inéditas e ganhou prêmios no Brasil e exterior.

Para Romildo Sant’Anna, é extraordinário o domínio da escrita de Dinorath. “Transformava o comum em literatura: simples na expressão, arguta na observação humana. Aproximava o leitor aos dramas, afetos e contradições da vida diária.”

Membro da Academia Brasileira de Letras, Ignácio de Loyola Brandão acrescenta: “Tenho a maior admiração por Dinorath do Valle, fomos amigos, ela deu amparo a um mundão de bons autores. Honrou a cultura de Rio Preto.”

Historiador, escritor e editor, Lelé Arantes destaca dois livros de Dinorath do Valle. “Pau Brasil e O Vestido Amarelo devem ser leitura obrigatória para rio-pretenses que aspiram à carreira literária. Essas obras alcançam a universalidade da literaturalatino-americana, equiparando-se à produção de autores como Lygia Fagundes Telles, Gabriel García Márquez, Vargas Llosa e Érico Veríssimo.” Lelé finaliza: “O Brasil ainda não conhece a dimensão de Dinorath do Valle, cujo valor literário é notável.”

“Dinorath do Valle foi uma das mais importantes escritoras de Rio Preto, deixando um legado marcante para a literatura e a cultura. Durante muitos anos, atuou como colunista do Diário da Região e foi amiga do meu sogro Norberto Buzzini, que também tinha respeito pelo trabalho dela. Em homenagem à sua trajetória, o Centro Cultural Diário da Região mantém um espaço dedicado à sua memória, preservando sua contribuição para as futuras gerações”, afirma Patrícia Buzzini.

Nas próximas páginas, o Diário publica informações, relatos, passagens e dois textos inéditos: o poema “Regresso” e a crônica “O dia em que a Vandeca ficou noiva”. Nada melhor do que começar a conversa com uma apresentação da própria autora.