Diário da Região reúne colaboradores para celebrar aniversário de 76 anos

Com olhar voltado para o futuro, foi realizada na manhã desta quinta-feira, 23, a cerimônia de comemoração dos 76 anos de fundação do Diário da Região, na sede do jornal, no Distrito Industrial. O evento reuniu colaboradores de diversos setores, incluindo a redação e a rádio Diário 89.9, para um café da manhã.

Durante a solenidade, o diretor Fabiano Buzzini destacou a importância de investir continuamente no jornalismo digital, sem abrir mão da versão impressa do periódico mais antigo de São José do Rio Preto.

História

Há 76 anos, o Diário da Região acompanha, registra e ajuda a contar a história de São José do Rio Preto e de todo o noroeste paulista. Ao longo de mais de sete décadas de circulação ininterrupta, consolidou-se como um veículo plural, independente editorialmente e comprometido com os interesses da comunidade.

Fiel aos princípios que marcaram sua fundação, o jornal mantém como missão informar com responsabilidade, defender o bem-estar coletivo e dar voz aos diferentes setores da sociedade. Ao mesmo tempo, nunca deixou de evoluir. Incorporou novas tecnologias, ampliou sua presença nas plataformas digitais e consolidou uma atuação multimídia, sem abrir mão da credibilidade construída ao longo do tempo.