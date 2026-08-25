Desmanche clandestino é descoberto no Solo Sagrado

A Polícia Civil recuperou uma motocicleta furtada, prendeu um homem de 41 anos e descobriu um desmanche clandestino na manhã desta segunda-feira, 24, no bairro Solo Sagrado, em Rio Preto. Segundo a polícia, a ocorrência teve início após o furto de uma motocicleta pertencente a uma empresa de locação de veículos.

Os investigadores recuperaram a motocicleta e apreenderam uma chave falsa que teria sido utilizada no furto. Também foram encontradas dezenas de peças e componentes de motocicletas sem comprovação de procedência. Entre os materiais apreendidos estavam pneus, capacetes, tanques, motores, escapamentos, faróis, retrovisores, carenagens, guidões e outros acessórios.

A Polícia Civil tenta localizar possíveis vítimas, descobrir a origem das peças e apurar o envolvimento de outras pessoas na atividade criminosa. O suspeito foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça. A ocorrência foi atendida pelo Núcleo Policial do 4º e 6º DPs.