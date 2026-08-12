DER estuda implantação de passarela na rodovia Assis Chateaubriand em Rio Preto

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP) informou que realiza estudos técnicos de viabilidade para a implantação de uma passarela na altura do km 184 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Rio Preto.

A manifestação do DER ocorre após a morte da adolescente Débora Felício da Silva, de 15 anos, atropelada na noite de segunda-feira, 10, quando atravessava a rodovia após deixar o trabalho, onde atuava como menor aprendiz.

Segundo o órgão, também será contratado um projeto executivo para obras de recuperação e melhorias no trecho entre os quilômetros 169,7 e 184,4 da rodovia.

O DER afirma ainda que, no km 181,5 da SP-425, onde ocorreu a morte, não existe estrutura que caracterize oficialmente um ponto de ônibus. De acordo com o departamento, veículos que utilizam o local para embarque e desembarque de passageiros estão em desacordo com a legislação vigente.