DER conclui pavimentação de estrada vicinal na região de Rio Preto

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), concluiu a pavimentação da Estrada Vicinal TFR 457, do km 0 ao km 5,1, no município de Três Fronteiras. Com investimento de R$ 15,8 milhões, foram executados ainda serviços de terraplenagem, drenagem, sinalização, reforço da segurança e plantio de grama.

A estimativa é que 100 propriedades rurais, empresas de piscicultura e cerca de 500 residentes das áreas turísticas lindeiras ao rio Paraná sejam beneficiados diretamente com a obra, que trouxe mais segurança viária, conforto no tráfego e melhoria da qualidade de vida da população local.

Além de ônibus escolares e ambulâncias circularem com maior facilidade, as condições de mobilidade dos moradores do bairro Vale do Sol também melhoraram significativamente, bem como de usuários que frequentam condomínios, clubes e áreas recreativas localizadas às margens do Rio Paraná.

Durante a execução da obra, foram adotadas práticas voltadas à sustentabilidade, incluindo o planejamento das intervenções para minimizar escavações, preservando, assim, a vegetação nativa.

Para reduzir o impacto ambiental, houve o reaproveitamento do solo e de materiais provenientes das escavações. Foram implantados dispositivos de drenagem com canaletas, dissipadores de energia e conformação adequada de taludes, garantindo o escoamento seguro das águas pluviais, mitigando o risco de erosões e quedas de barreiras nas áreas vizinhas à estrada. E a sinalização horizontal foi renovada, com a aplicação de tinta acrílica à base de água, também de menor impacto ambiental.