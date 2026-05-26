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COMBATE À VIOLÊNCIA

Delegacia da Mulher de Rio Preto ganha nova viatura

Veículo foi comprado pela Secretaria de Segurança Pública e entregue pela Delegacia Seccional

por Da Redação
Publicado há 6 horasAtualizado há 6 horas
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Seccional Everson Contelli entrega chaves de viatura para delegada Margarete Franco (Polícia Civil)
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Seccional Everson Contelli entrega chaves de viatura para delegada Margarete Franco (Polícia Civil)
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A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Rio Preto recebeu na segunda-feira, 25, uma nova viatura para reforçar a rede de proteção às mulheres no município. A chave do veículo foi entregue à delegada coordenadora, Margarete Franco, pelas mãos do delegado seccional, Everson Contelli

A DDM já tinha recebido uma nova viatura em novembro de 2025 como parte do programa da Polícia Civil de ampliar medidas para o combate à violência doméstica no estado. O veículo será utilizado pelas equipes no esclarecimento dos casos registrados na delegacia especializada.

A renovação e ampliação da frota representam um passo fundamental para garantir maior agilidade em diligências, resgates, apurações de denúncias e na fiscalização do cumprimento de medidas protetivas de urgência, proporcionando um atendimento mais eficaz e seguro às vítimas de Rio Preto e região, diz o delegado seccional.