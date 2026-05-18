Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio a facadas em Talhado

A Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Rio Preto prendeu nesta segunda-feira, 18, um rapaz de 25 anos apontado como autor da tentativa de homicídio contra um homem de 44 anos. O crime foi em 25 de abril na praça do distrito de Talhado.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava na praça quando um homem desconhecido iniciou uma discussão verbal. Ao tentar intervir em defesa de um amigo, a vítima foi atacada com uma facada no tórax. O agressor fugiu do local e a vítima foi socorrida.

As investigações da especializada reuniram elementos que permitiram a identificação do suspeito e a decretação de sua prisão temporária. Com o mandado expedido, os investigadores localizaram o autor em uma construção próxima ao bairro SetSul e efetuaram a captura.

Diligências apontaram que o suspeito já possuía antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, ameaça e tráfico de drogas. A prisão temporária tem prazo inicial de 30 dias, prorrogável por igual período.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que a prisão representa resposta ao crime violento, ressaltando o compromisso no combate aos crimes contra a vida, tanto tentados quanto consumados.