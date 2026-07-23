Deic de Rio Preto prende dois golpistas no Mato Grosso

Dois homens foram presos em flagrante nesta quinta-feira, 23, durante a continuidade da Operação Mimetismo, em Cuiabá (MT), após serem surpreendidos operando uma central de golpes eletrônicos ligada ao crime organizado. A ação é da Polícia Civil de Rio Preto.

A ação faz parte da Operação CyberConect6, deflagrada pela DEIC – DEINTER 5, e levou à descoberta de uma sofisticada estrutura utilizada para aplicar fraudes em todo o território nacional.

Após o cumprimento de mandados judiciais na primeira fase, os investigadores avançaram nas diligências com base nas informações coletadas. O trabalho de inteligência apontou para um condomínio residencial na região do Coxipó, onde dois apartamentos funcionavam como central operacional da organização criminosa.

No local, os suspeitos foram flagrados em plena atividade, operando simultaneamente 29 aparelhos celulares. Eles mantinham contato com vítimas em diversos estados e com outros integrantes do grupo, coordenando a aplicação de diferentes modalidades de golpes eletrônicos.

Durante as buscas, foram apreendidos cerca de R$ 40 mil em dinheiro, centenas de cartões bancários — muitos ainda sem identificação —, máquinas de pagamento eletrônico e um veículo Hyundai Creta equipado com internet via satélite. O sistema permitia conexão em qualquer localidade, ampliando a mobilidade da quadrilha e dificultando a atuação policial.

As investigações indicam alto grau de organização e sofisticação. O grupo atuava em diversas fraudes, incluindo o chamado golpe do falso intermediário, além de outros crimes cibernéticos que geravam lucros expressivos.

Os presos foram levados à Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, com apoio da Polícia Civil de Mato Grosso. Todo o material apreendido será analisado para aprofundar as investigações e identificar outros envolvidos.

A operação reforça o trabalho integrado entre inteligência e ação operacional no combate às organizações criminosas e aos crimes eletrônicos.