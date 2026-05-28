Deic prende condenado a dez anos por estupro

Um homem de 44 anos foi preso pelo Grupo de Operações Especiais (GOE), ligado à Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Rio Preto, após ser condenado a 10 anos e 9 meses de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável. A polícia não divulgou o nome alegando se tratar de condenação em primeira instância, cabendo recurso no Tribunal de Justiça.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu no ano de 2016. Na ocasião, o réu abusou de um adolescente de 15 anos, que era seu vizinho. Após a apuração dos fatos e o trâmite do processo criminal, a sentença condenatória definitiva foi expedida pela 1ª Vara Criminal da Comarca local.

Com o mandado de prisão em mãos, os agentes do GOE realizaram diligências até localizar e capturar o sentenciado, dando cumprimento à ordem judicial. O homem foi conduzido à carceragem da unidade policial e está à disposição da Justiça para iniciar o cumprimento da pena.