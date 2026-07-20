Defesa Civil emite alertas após umidade do ar ficar abaixo de 30% em cidades da região de Rio Preto

A Defesa Civil de São Paulo emitiu uma série de alertas via SMS após a umidade relativa do ar ficar abaixo de 30% em diferentes regiões do estado neste domingo, 19. Os avisos foram disparados pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), com orientações para que a população intensifique a hidratação e evite a prática de exercícios físicos ao ar livre durante os períodos mais quentes e secos do dia.

Os primeiros alertas foram emitidos às 14h10 para as regiões entre Jales e José Bonifácio, Barretos e Ariranha e Pradópolis e Ribeirão Preto, abrangendo também municípios vizinhos. Às 14h20, novos avisos foram enviados para as regiões entre Itapira e Mogi Guaçu e Ibitinga e Barra Bonita, após o monitoramento identificar índices de umidade relativa do ar abaixo de 30%.

Na região metropolitana de São Paulo, o CGE também identificou umidade do ar abaixo de 30% e, às 14h28, emitiu alerta via SMS para a população da região e de municípios vizinhos. A mensagem orientou os moradores a reforçarem a hidratação e evitarem exercícios físicos ao ar livre diante das condições adversas.

O cenário registrado neste domingo confirma a condição de tempo seco prevista pela Defesa Civil para o fim de semana e é resultado da atuação de um bloqueio atmosférico, que favorece a ocorrência de um veranico em grande parte do Estado de São Paulo. A condição deve persistir nos próximos dias, com predomínio de tempo seco, temperaturas acima da média para esta época do ano e baixos índices de umidade relativa do ar.

As manhãs devem continuar com temperaturas mais amenas, enquanto as tardes tendem a ser mais quentes e secas, aumentando a amplitude térmica ao longo do dia. Nos horários de maior aquecimento, os índices de umidade poderão voltar a atingir níveis críticos em diferentes regiões paulistas.

Além dos impactos à saúde, especialmente para crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias, a combinação de tempo seco, baixa umidade e vegetação ressecada também aumenta o risco de incêndios florestais. A Defesa Civil reforça a orientação para que a população não realize queimadas e não descarte bitucas de cigarro ou outros materiais que possam provocar focos de incêndio em áreas de vegetação.

Durante os períodos de baixa umidade, a recomendação é manter hidratação constante, evitar atividades físicas ao ar livre nos horários mais quentes e secos do dia, reduzir a exposição prolongada ao sol e, sempre que possível, umidificar os ambientes.