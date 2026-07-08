Defesa Civil emite alerta de emergência para incêndios no interior de SP

Uma massa de ar seco e a baixa umidade relativa do ar entre quinta-feira (09) e sábado (11), que pode ficar abaixo dos 30% na região norte e noroeste de São Paulo, levaram a Defesa Civil do Estado de São Paulo a emitir alerta de incêndio em algumas regiões. O pico do alerta é para sábado (11) nas regiões de Barretos, Ribeirão Preto e Franca, que devem ficar em estado de emergência. A faixa que vai de Andradina, passando por Presidente Prudente, Bauru até Campinas ficam no estado vermelho de alerta e as demais regiões do estado se mantém em alerta considerado alto pela Defesa Civil.

O estado de emergência representa o mais alto nível de criticidade e é atribuído quando as condições meteorológicas atingem patamares extremos, com temperaturas elevadas, baixa umidade relativa do ar, ventos intensos e, frequentemente, um longo período sem precipitação. Nesse cenário, qualquer foco de ignição possui elevado potencial para evoluir rapidamente para incêndios de grandes proporções, com alta velocidade de propagação e maior dificuldade de controle.

A aproximação de uma frente fria entre sábado e domingo traz aumento de nebulosidade e previsão de chuva fraca isolada e redução das temperaturas em boa parte do território paulista, diminuindo o risco de queimadas.