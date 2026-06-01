Defesa Civil do Estado investe R$ 55 milhões na região de Rio Preto

A Defesa Civil do Estado de São Paulo destinou R$ 55,4 milhões em investimentos para os municípios da região de Rio Preto entre 2023 e 2026. Os recursos foram aplicados em obras de prevenção e recuperação, ações de aparelhamento das Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil, além da entrega de ajuda humanitária e kits de apoio às operações de estiagem e período chuvoso.

Os investimentos em infraestrutura somam R$ 34 milhões e têm como objetivo ampliar a segurança da população e reduzir os impactos causados por desastres naturais. Atualmente, a região conta com 11 convênios de obras em andamento, totalizando R$ 8,1 milhões em recursos estaduais destinados a intervenções preventivas e estruturais. Paralelamente, 40 obras já foram entregues entre 2023 e 2026, com investimento superior a R$ 25,8 milhões em ações voltadas à mitigação de riscos e recuperação de áreas afetadas.

Além das obras, o Governo do Estado também reforçou a capacidade operacional dos municípios por meio de investimentos em aparelhamento, totalizando R$ 20,5 milhões. Todos os municípios da região foram contemplados com a entrega de equipamentos e veículos destinados ao fortalecimento das ações de prevenção, monitoramento e resposta emergencial.

Ao todo, foram destinados 187 equipamentos e 94 veículos, sendo 14 caminhões-pipa, 3 veículos 4x4 e 77 veículos 4x2. Os caminhões-pipa integram as ações da Operação SP Sem Fogo e têm papel estratégico no enfrentamento aos períodos de estiagem e no apoio ao combate aos incêndios florestais. Até o momento, três unidades já foram entregues, outras três possuem previsão de entrega para o dia 10 de junho de 2026 e oito seguem em fase de instrução operacional.

Os municípios de Guapiaçu, Jales, Novo Horizonte, Palmeira D’Oeste, Santa Clara D’Oeste e Valentim Gentil estão entre os contemplados com caminhões-pipa já entregues ou em fase final de entrega. Também serão atendidos os municípios de Aspásia, Bady Bassitt, Ibirá, Mirassol, Nhandeara, Poloni, Santa Fé do Sul e Votuporanga, ampliando a capacidade regional de resposta durante o período de estiagem.

Complementando as ações de apoio aos municípios, a Defesa Civil do Estado também destinou R$ 816,5 mil para ajuda humanitária, kits estiagem e kits verão. Ao todo, foram distribuídos 8.798 itens para apoio às ações de preparação, resposta e assistência à população atingida por eventos climáticos extremos.

Os investimentos realizados na região de São José do Rio Preto refletem a atuação contínua do Governo do Estado no fortalecimento da proteção e defesa civil paulista, com foco na prevenção de desastres, modernização da estrutura operacional dos municípios e ampliação da capacidade de resposta diante dos eventos climáticos cada vez mais severos. As ações integram uma estratégia permanente de apoio às administrações municipais, priorizando a preservação de vidas, a redução de riscos e a construção de cidades mais resilientes.