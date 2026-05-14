Defesa Civil de São Sebastião usa drone para auxiliar nas buscas de jovem de Rio Preto desaparecido no mar

A Defesa Civil de São Sebastião passou a usar drones nas buscas pelo jovem Bruno Barreto Otsu, 21 anos, que desapareceu na manhã de segunda-feira, 11, após tentar salvar uma amiga que caiu no mar, durante um passeio na praia de Toque-Toque Grande, na Costa Sul do município.

Bombeiros, equipes do Águia e voluntários trabalham nas buscas pelo estudante universitário. A família de Bruno mora em Rio Preto e está mobilizando voluntários para ampliar as buscas pelo jovem.

Para reforçar a operação, a Defesa Civil de São Sebastião iniciou o uso de drones no monitoramento da área, permitindo alcançar pontos de difícil acesso, onde as condições do mar e as fortes ondas que atingem as pedras dificultam a aproximação tanto por terra quanto por embarcações. A tecnologia amplia o campo de visão das equipes e possibilita a cobertura de uma área maior em meio ao mar agitado.

O coordenador municipal da Defesa Civil, Ricardo Cardoso dos Santos, destacou que a atuação ocorre de forma integrada com o Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) e a Polícia Militar, que também emprega o Helicóptero Águia nas buscas aéreas.

“Temos equipes preparadas, equipamentos e embarcações que podem contribuir nas buscas tanto pelo mar quanto nas costeiras. Estamos empenhados em apoiar todas as frentes da operação e esperamos que em breve possamos ter alguma notícia sobre o jovem”, afirmou.

Bruno teria entrado no mar para tentar salvar a jovem Maria Eduarda, também de 21 anos, após ela ser arrastada por uma onda enquanto caminhava pela costeira de Toque-Toque Grande.

Maria Eduarda foi levada pela correnteza e localizada cerca de cinco horas depois, já nas proximidades da praia de Barequeçaba, após percorrer aproximadamente cinco quilômetros pelo mar. Ela foi resgatada por um pescador que seguia em direção a Santos e acionou o Corpo de Bombeiros.

Segundo relato prestado pela jovem aos bombeiros marítimos, Bruno não teria sido atingido diretamente pela onda, mas entrou na água na tentativa de ajudá-la, desaparecendo em seguida.

Familiares de Bruno Barreto Otsu também têm mobilizado campanhas nas redes sociais em busca de apoio voluntário nas buscas, envolvendo proprietários de embarcações, mergulhadores e operadores de drones.

Em Rio Preto, familiares e amigos ligados ao clube Monte Líbano estão arrecadando valores para custear o serviço de drones e lanchas particulares.

Informações podem ser obtidas e doações em Pix podem ser realizadas pelo telefone 17992122679 (Thama Otsu).