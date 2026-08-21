CLIMA

Defesa Civil alerta para temporais e rajadas de vento provocadas por frente fria

Em algumas áreas do Estado, ventos podem superar os 75 km/h; na região de Rio Preto, previsão aponta até 50 km/h

por Redação
Publicado em 21/08/2026 às 06:51Atualizado em 21/08/2026 às 06:51
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Defesa Civil do Estado de São Paulo (Divulgação)
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Defesa Civil do Estado de São Paulo (Divulgação)
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Uma nova frente fria atinge o estado de São Paulo entre a noite de quinta (20) e sexta-feira (21), derrubando as temperaturas e favorecendo pancadas de chuvas de moderadas a fortes, descargas elétricas, granizo e rajadas de ventos, alerta a Defesa Civil dos Estado. Em Rio Preto e região, os ventos podem chegar a 50 km/h.

Os ventos podem superar os 75 km/h em alguns locais entre sexta e domingo, e devem ser mais intensos na Grande São Paulo, Baixada Santista, Litoral Norte e regiões de Registro, Sorocaba, Campinas, São José dos Campos, Marília, Presidente Prudente, Bauru e Araraquara, elevando o risco de queda de árvores, destelhamento, interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos em estruturas vulneráveis e impactos na mobilidade urbana e nas operações portuárias.

A reduzida quantidade de chuvas durante o mês de agosto e o solo extremamente seco favorecem ainda a formação de tempestades de poeira, segundo a Defesa Civil. As rajadas de ventos mais intensas podem levantar partículas soltas na superfície do solo, reduzindo temporariamente a visibilidade e elevando o risco nas estradas.

Temperaturas

Na Capital, ABC e Baixada Santista, os termômetros devem ficar entre máximas de 25ºC e mínimas de 13ºC. Já no sábado e domingo, as temperaturas caem ainda mais, com máximas de 22ºC e mínimas de até 10ºC em algumas regiões.

Veja a previsão para as principais regiões do estado:

Sexta-feira (21)

São Paulo >>> Min: 14°C Max: 25°C

ABCD >>> Min: 13°C Max: 24°C

Guarulhos >>> Min: 14°C Max: 26°C

Osasco >>> Min: 14°C Max: 25°C

Vale do Ribeira >>> Min: 15°C Max: 27°C

Baixada Santista >>> Min: 17°C Max: 25°C

Vale do Paraíba >>> Min: 14°C Max: 26°C

Serra da Mantiqueira >>> Min: 10°C Max: 19°C

Litoral Norte >>> Min: 16°C Max: 26°C

Sorocaba >>> Min: 14°C Max: 26°C

Campinas >>> Min: 14°C Max: 25°C

Ribeirão Preto >>> Min: 18°C Max: 28°C

Bauru >>> Min: 15°C Max: 26°C

São José do Rio Preto >>> Min: 17°C Max: 28°C

Araçatuba >>> Min: 16°C Max: 27°C

Presidente Prudente >>> Min: 15°C Max: 24°C

Marília >>> Min: 15°C Max: 25°C

Araraquara >>> Min: 15°C Max: 25°C

Barretos >>> Min: 17°C Max: 28°C

Franca >>> Min: 17°C Max: 26°C

Itapeva >>> Min: 12°C Max: 23°C

Sábado (22)/Domingo (23)

São Paulo >>> Min: 12°C Max: 22°C

ABCD >>> Min: 12°C Max: 19°C

Guarulhos >>> Min: 12°C Max: 22°C

Osasco >>> Min: 12°C Max: 21°C

Vale do Ribeira >>> Min: 14°C Max: 22°C

Baixada Santista >>> Min: 16°C Max: 22°C

Vale do Paraíba >>> Min: 11°C Max: 23°C

Serra da Mantiqueira >>> Min: 8°C Max: 18°C

Litoral Norte >>> Min: 15°C Max: 21°C

Sorocaba >>> Min: 12°C Max: 24°C

Campinas >>> Min: 12°C Max: 25°C

Ribeirão Preto >>> Min: 13°C Max: 29°C

Bauru >>> Min: 12°C Max: 26°C

São José do Rio Preto >>> Min: 13°C Max: 28°C

Araçatuba >>> Min: 12°C Max: 28°C

Presidente Prudente >>> Min: 12°C Max: 27°C

Marília >>> Min: 11°C Max: 27°C

Araraquara >>> Min: 12°C Max: 26°C

Barretos >>> Min: 12°C Max: 30°C

Franca >>> Min: 12°C Max: 28°C

Itapeva >>> Min: 10°C Max: 22°C

Orientação à população

A Defesa Civil esclarece que acompanha continuamente a evolução das condições meteorológicas no Estado por meio do monitoramento constante e orienta a população a acompanhar os alertas oficiais enviados por SMS.

Em casos de temporal ou vendaval, a orientação é evitar permanecer sob árvores, estruturas metálicas e coberturas frágeis, recolher objetos que possam ser arremessados e redobrar a atenção nas rodovias. Quem estiver no litoral paulista deve evitar locais abertos, entrar no mar e utilizar transporte marítimo. Se possível, busque abrigo em construções de alvenaria e permaneça longe de janelas de vidro, coberturas metálicas e áreas abertas.

Em situações de emergência, o atendimento pode ser solicitado pelos telefones 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros.