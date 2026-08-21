Defesa Civil alerta para temporais e rajadas de vento provocadas por frente fria
Em algumas áreas do Estado, ventos podem superar os 75 km/h; na região de Rio Preto, previsão aponta até 50 km/h
Uma nova frente fria atinge o estado de São Paulo entre a noite de quinta (20) e sexta-feira (21), derrubando as temperaturas e favorecendo pancadas de chuvas de moderadas a fortes, descargas elétricas, granizo e rajadas de ventos, alerta a Defesa Civil dos Estado. Em Rio Preto e região, os ventos podem chegar a 50 km/h.
Os ventos podem superar os 75 km/h em alguns locais entre sexta e domingo, e devem ser mais intensos na Grande São Paulo, Baixada Santista, Litoral Norte e regiões de Registro, Sorocaba, Campinas, São José dos Campos, Marília, Presidente Prudente, Bauru e Araraquara, elevando o risco de queda de árvores, destelhamento, interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos em estruturas vulneráveis e impactos na mobilidade urbana e nas operações portuárias.
A reduzida quantidade de chuvas durante o mês de agosto e o solo extremamente seco favorecem ainda a formação de tempestades de poeira, segundo a Defesa Civil. As rajadas de ventos mais intensas podem levantar partículas soltas na superfície do solo, reduzindo temporariamente a visibilidade e elevando o risco nas estradas.
Temperaturas
Na Capital, ABC e Baixada Santista, os termômetros devem ficar entre máximas de 25ºC e mínimas de 13ºC. Já no sábado e domingo, as temperaturas caem ainda mais, com máximas de 22ºC e mínimas de até 10ºC em algumas regiões.
Veja a previsão para as principais regiões do estado:
Sexta-feira (21)
São Paulo >>> Min: 14°C Max: 25°C
ABCD >>> Min: 13°C Max: 24°C
Guarulhos >>> Min: 14°C Max: 26°C
Osasco >>> Min: 14°C Max: 25°C
Vale do Ribeira >>> Min: 15°C Max: 27°C
Baixada Santista >>> Min: 17°C Max: 25°C
Vale do Paraíba >>> Min: 14°C Max: 26°C
Serra da Mantiqueira >>> Min: 10°C Max: 19°C
Litoral Norte >>> Min: 16°C Max: 26°C
Sorocaba >>> Min: 14°C Max: 26°C
Campinas >>> Min: 14°C Max: 25°C
Ribeirão Preto >>> Min: 18°C Max: 28°C
Bauru >>> Min: 15°C Max: 26°C
São José do Rio Preto >>> Min: 17°C Max: 28°C
Araçatuba >>> Min: 16°C Max: 27°C
Presidente Prudente >>> Min: 15°C Max: 24°C
Marília >>> Min: 15°C Max: 25°C
Araraquara >>> Min: 15°C Max: 25°C
Barretos >>> Min: 17°C Max: 28°C
Franca >>> Min: 17°C Max: 26°C
Itapeva >>> Min: 12°C Max: 23°C
Sábado (22)/Domingo (23)
São Paulo >>> Min: 12°C Max: 22°C
ABCD >>> Min: 12°C Max: 19°C
Guarulhos >>> Min: 12°C Max: 22°C
Osasco >>> Min: 12°C Max: 21°C
Vale do Ribeira >>> Min: 14°C Max: 22°C
Baixada Santista >>> Min: 16°C Max: 22°C
Vale do Paraíba >>> Min: 11°C Max: 23°C
Serra da Mantiqueira >>> Min: 8°C Max: 18°C
Litoral Norte >>> Min: 15°C Max: 21°C
Sorocaba >>> Min: 12°C Max: 24°C
Campinas >>> Min: 12°C Max: 25°C
Ribeirão Preto >>> Min: 13°C Max: 29°C
Bauru >>> Min: 12°C Max: 26°C
São José do Rio Preto >>> Min: 13°C Max: 28°C
Araçatuba >>> Min: 12°C Max: 28°C
Presidente Prudente >>> Min: 12°C Max: 27°C
Marília >>> Min: 11°C Max: 27°C
Araraquara >>> Min: 12°C Max: 26°C
Barretos >>> Min: 12°C Max: 30°C
Franca >>> Min: 12°C Max: 28°C
Itapeva >>> Min: 10°C Max: 22°C
Orientação à população
A Defesa Civil esclarece que acompanha continuamente a evolução das condições meteorológicas no Estado por meio do monitoramento constante e orienta a população a acompanhar os alertas oficiais enviados por SMS.
Em casos de temporal ou vendaval, a orientação é evitar permanecer sob árvores, estruturas metálicas e coberturas frágeis, recolher objetos que possam ser arremessados e redobrar a atenção nas rodovias. Quem estiver no litoral paulista deve evitar locais abertos, entrar no mar e utilizar transporte marítimo. Se possível, busque abrigo em construções de alvenaria e permaneça longe de janelas de vidro, coberturas metálicas e áreas abertas.
Em situações de emergência, o atendimento pode ser solicitado pelos telefones 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros.