Defesa Civil alerta para rajadas de vento em Rio Preto

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a passagem de uma frente fria que pode provocar rajadas de vento em diversas regiões do estado entre esta quinta-feira, 6, e sexta-feira, 7. Em Rio Preto, apesar da previsão de tempo firme e quente durante boa parte do dia, há possibilidade de pancadas rápidas de chuva no fim da tarde, acompanhadas de rajadas de vento.

Segundo a Defesa Civil estadual, podem ocorrer ventos entre 60 e 70 km/h na região de Rio Preto.

A orientação é para que a população evite estacionar veículos sob árvores, placas, estruturas metálicas e próximas à rede elétrica. Também é importante recolher objetos soltos em quintais e sacadas, que podem ser arremessados pela força do vento.

Em caso de rajadas intensas, a recomendação é buscar um local seguro e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 em situações de emergência. Na sexta-feira, os ventos devem continuar, enquanto o norte paulista, onde está Rio Preto, permanece com tempo quente e baixa umidade do ar.