Defesa Civil alerta para pancadas de chuva em Rio Preto

Uma frente fria avança pelo Estado de São Paulo e mantém condições para pancadas de chuva isoladas em Rio Preto, com possibilidade de raios, rajadas de vento fortes e, de forma pontual, queda de granizo.

Embora os volumes de chuva não devam ser elevados, há risco de temporais localizados que podem causar alagamentos pontuais, queda de galhos e árvores e interrupções isoladas no fornecimento de energia. A orientação é que a população redobre a atenção nas próximas horas.

No fim de semana, a frente fria se afasta e o tempo volta a ficar estável. A partir de domingo (26), a umidade relativa do ar deve cair, aumentando o risco de problemas de saúde relacionados ao tempo seco e de incêndios florestais e queimadas.

As informações são de William Minhoto, meteorologista da Defesa Civil do Estado de São Paulo.