Cursinho do Vasco é contemplado com 40 bolsas de permanência

Nesta quinta-feira (dia 7), 40 dos 110 alunos do Cursinho do Vasco começaram a receber uma bolsa do Governo Federal, no valor de R$ 200. Serão nove mensalidades, a fim de ajudá-los na manutenção pessoal, como alimentação e transporte, durante o ano. A política de permanência visa o bom desempenho dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e vestibulares.

A bolsa é uma das ações da Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP), criada no atual governo para apoiar iniciativas em todo o Brasil de cursinhos gratuitos e voltados para jovens e adultos que não têm condições de pagar sua preparação para os vestibulares.

"Além deste valor, o governo federal, através do Ministério da Educação, reservou uma verba de custeio para cada Cursinho, a fim de ajudar na estrutura física, na aquisição de material, alimentação e no cotidiano próprio cotidiano dos cursinhos. Também há uma verba para ajudar nos custos que os professores voluntários têm com as aulas", comemora o professor Marcus Alexandre Mendes, coordenador do Cursinho do Vasco.

Como um cursinho pré-vestibular popular e gratuito, seu público-alvo são alunos de escolas públicas, bolsistas de escola particular e aqueles que já terminaram seus estudos, há muito ou pouco tempo, e desejam ingressar na Universidade.

O Cursinho do Vasco é mantido pelo Centro Cultural Vasco e está localizado na rua São João, 1840 – Boa Vista.

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