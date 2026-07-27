Criminosos invadem empresa e furtam BMW, Saveiro e diversos equipamentos em Rio Preto

Uma empresa de assistência técnica foi alvo de um furto na noite de sexta-feira, 24, no Mini Distrito Adail Vetorazzo, em Rio Preto. Criminosos invadiram o imóvel, arrombaram o local e levaram dois veículos e diversas ferramentas utilizadas nos serviços da empresa.

De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário relatou que possui serviço de monitoramento eletrônico e foi informado por um funcionário de que o portão da empresa estava aberto. O funcionário entrou no imóvel acreditando que o empresário estivesse no local e, ao perceber que não havia ninguém, enviou uma mensagem ao dono.

A vítima estranhou a situação, já que apenas ela e o funcionário possuíam as chaves de acesso ao estabelecimento. Os dois foram até a empresa e constataram que o imóvel havia sido invadido mediante arrombamento.

Entre os bens levados estão um automóvel BMW 320i ano 2020, pertencente a uma empresa privada, e uma Volkswagen Nova Saveiro 2020, além de diversas ferramentas elétricas e equipamentos de trabalho. Segundo o registro policial, foram furtadas seis parafusadeiras, três furadeiras DeWalt, três lixadeiras Makita, duas politrizes DeWalt, três pistolas para pintura, uma máquina de solda, uma lavadora de alta pressão, uma máquina de corte a plasma, cerca de 300 metros de extensão elétrica, seis chaves de veículos e duas caixas de achocolatado.

Ainda conforme o boletim, o proprietário afirmou que o sistema de monitoramento e o alarme não emitiram qualquer alerta sobre a invasão. Ele informou que houve uma queda de energia durante a madrugada, mas disse não ter recebido contato da empresa responsável pelo monitoramento.

O empresário também relatou que investiu recentemente cerca de R$ 8 mil na substituição e atualização das câmeras de segurança e no sistema de vigilância do estabelecimento, mas, mesmo assim, o alarme não disparou e nenhum aviso foi enviado ao seu telefone celular.

O caso foi registrado como furto a estabelecimento comercial na Central de Flagrantes de Rio Preto e será investigado pela Polícia Civil. Até o momento, ninguém foi preso e os veículos e objetos furtados não foram recuperados.