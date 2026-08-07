Criminoso armado rende jovem e rouba iPhone e R$ 5 mil em Rio Preto

Um promotor de vendas de 19 anos foi assaltado na noite de quinta-feira, 6, na avenida Potirendaba, em Rio Preto. O assaltante levou R$ 5 mil em dinheiro e um iPhone 11 branco.

Segundo o boletim de ocorrência, o jovem estava acompanhado de um amigo enquanto realizava o saque em uma agência bancária. Após o saque, seguiu para um veículo que estava estacionado.

A vítima ingressou pelo banco do passageiro enquanto seu amigo ia pelo banco do motorista. Nesse momento, segundo o boletim, um homem armado saiu do veículo estacionado ao lado, abriu a porta do motorista e anunciou o assalto.

O assaltante apontou a arma e exigiu tanto o iPhone quanto o dinheiro recém-sacado. A vítima, temendo por sua integridade física, entregou.

Após o assalto, a vítima procurou por imagens de segurança, porém, não obteve sucesso, já que as câmeras não abrangiam a área do ocorrido.

O crime foi registrado como roubo e deve ser investigado pela Polícia Civil.