Criminalidade destrói área que virou exemplo de zelo ambiental em Rio Preto

Moradores dizem que chamam a PM, que se limita a orientar a não confrontar os criminosos. “Eles não mandam nenhuma viatura e dizem para a gente não repreendê-los, que a Prefeitura depois repõe a iluminação", desabafa comerciante

por Joseane Teixeira
Publicado em 13/04/2026 às 23:39Atualizado há 9 horas
Postes danificados em região do córrego Piedadinha: exemplo de revitalização em parceria entre Prefeitura e moradores está deteriorado (Reprodução)
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Postes danificados em região do córrego Piedadinha: exemplo de revitalização em parceria entre Prefeitura e moradores está deteriorado (Reprodução)
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Em menos de uma semana, dez postes de iluminação instalados às margens do Córrego Piedadinha, na avenida Antônio Marcos de Oliveira, foram furtados ou vandalizados por dependentes químicos. Os equipamentos foram instalados em um esforço conjunto entre Prefeitura de Rio Preto e moradores para revitalização do espaço, onde foram construídas pista de

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