Criminalidade destrói área que virou exemplo de zelo ambiental em Rio Preto
Moradores dizem que chamam a PM, que se limita a orientar a não confrontar os criminosos. “Eles não mandam nenhuma viatura e dizem para a gente não repreendê-los, que a Prefeitura depois repõe a iluminação", desabafa comerciante
por Joseane Teixeira
Publicado em 13/04/2026 às 23:39Atualizado há 9 horas
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