Criança é baleada pela Polícia Civil durante perseguição a suspeito de tráfico em Rio Preto

Uma criança de seis anos foi internada na noite desta quarta-feira, 6, após ser baleada durante perseguição a um suspeito de tráfico de drogas por policiais civis da Divisão de Investigação sobre Entorpecentes (Dise), em Rio Preto.

A vítima era passageira do carro que foi perseguido e foi internada no Hospital da Criança e Maternidade (HCM). O pai dela, de 28 anos, foi preso em flagrante.

Segundo informações da Dise, a equipe obteve informações de que o investigado B.V.F., morador do bairro Jardim Maria Lúcia, receberia uma remessa de drogas destinada à venda. Ele já possui antecedentes pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubo.

Para realizar o flagrante, três equipes da delegacia especializada foram mobilizadas.

Uma delas visualizou o suspeito saindo de casa em um Ford Ka prata, passando a ser acompanhado de forma velada.

Em determinado momento, o investigado estacionou em uma via pouco movimentada da região Leste da cidade, onde aguardou por cerca 30 minutos.

Posteriormente, um homem chegou a pé, entregou um volume que foi guardado no porta-malas e deixou imediatamente o local. Toda a movimentação foi acompanhada pelas equipes policiais, que registraram a abordagem em vídeo.

“Ao perceber a aproximação das viaturas para abordagem, o investigado empreendeu fuga. Durante a tentativa de evasão, avançou o veículo contra os policiais civis, atingindo e atropelando uma integrante da equipe. Diante da injusta agressão, houve reação proporcional por parte dos agentes, sendo efetuados três disparos em direção ao veículo”, informou a Dise.

Houve nova perseguição e o Ford Ka foi interceptado por outra equipe.

Durante a segunda abordagem, os policiais localizaram tijolos de maconha no porta-malas do veículo. Também foi constatada a presença de uma criança ferida no banco traseiro do automóvel.

“Imediatamente, o delegado titular da Dise, que participava diretamente da operação, realizou o socorro da criança até a UPA Norte para atendimento médico emergencial. Posteriormente, a vítima foi encaminhada ao Hospital da Criança, já estabilizada e sem risco de morte”, consta na nota.

O investigado foi conduzido à sede da Deic, onde foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e lesão corporal qualificada, praticada contra agente de Segurança Pública no exercício da função.

As circunstâncias envolvendo a dinâmica da ocorrência serão apuradas pela Corregedoria da Polícia Civil.

A reportagem apurou que a criança, uma menina, foi ferida de raspão no braço e no tórax.