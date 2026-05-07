Criança é baleada pela Polícia Civil durante perseguição a suspeito de tráfico em Rio Preto
Vítima estava no carro com o pai, que tentou fugir de abordagem da polícia; ele foi preso por tráfico e a menina, de 6 anos, foi internada no HCM
Uma criança de seis anos foi internada na noite desta quarta-feira, 6, após ser baleada durante perseguição a um suspeito de tráfico de drogas por policiais civis da Divisão de Investigação sobre Entorpecentes (Dise), em Rio Preto.
A vítima era passageira do carro que foi perseguido e foi internada no Hospital da Criança e Maternidade (HCM). O pai dela, de 28 anos, foi preso em flagrante.
Segundo informações da Dise, a equipe obteve informações de que o investigado B.V.F., morador do bairro Jardim Maria Lúcia, receberia uma remessa de drogas destinada à venda. Ele já possui antecedentes pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubo.
Para realizar o flagrante, três equipes da delegacia especializada foram mobilizadas.
Uma delas visualizou o suspeito saindo de casa em um Ford Ka prata, passando a ser acompanhado de forma velada.
Em determinado momento, o investigado estacionou em uma via pouco movimentada da região Leste da cidade, onde aguardou por cerca 30 minutos.
Posteriormente, um homem chegou a pé, entregou um volume que foi guardado no porta-malas e deixou imediatamente o local. Toda a movimentação foi acompanhada pelas equipes policiais, que registraram a abordagem em vídeo.
“Ao perceber a aproximação das viaturas para abordagem, o investigado empreendeu fuga. Durante a tentativa de evasão, avançou o veículo contra os policiais civis, atingindo e atropelando uma integrante da equipe. Diante da injusta agressão, houve reação proporcional por parte dos agentes, sendo efetuados três disparos em direção ao veículo”, informou a Dise.
Houve nova perseguição e o Ford Ka foi interceptado por outra equipe.
Durante a segunda abordagem, os policiais localizaram tijolos de maconha no porta-malas do veículo. Também foi constatada a presença de uma criança ferida no banco traseiro do automóvel.
“Imediatamente, o delegado titular da Dise, que participava diretamente da operação, realizou o socorro da criança até a UPA Norte para atendimento médico emergencial. Posteriormente, a vítima foi encaminhada ao Hospital da Criança, já estabilizada e sem risco de morte”, consta na nota.
O investigado foi conduzido à sede da Deic, onde foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e lesão corporal qualificada, praticada contra agente de Segurança Pública no exercício da função.
As circunstâncias envolvendo a dinâmica da ocorrência serão apuradas pela Corregedoria da Polícia Civil.
A reportagem apurou que a criança, uma menina, foi ferida de raspão no braço e no tórax.