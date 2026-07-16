Criança de 3 anos morre ao ser atropelada por caminhonete em sítio de Jaci

Uma criança de 3 anos morreu após ser atropelada por uma caminhonete na tarde desta quarta-feira, 15, em um sítio de Jaci. A vítima, que era filha de um funcionário da propriedade rural, estava brincando com o irmão mais velho quando foi atingida.

Segundo o boletim de ocorrência, a motorista da caminhonete, que é filha do dono do sítio, afirmou ter visto apenas uma criança. Ao engatar a marcha à ré para manobrar o veículo, atingiu a menina de 3 anos. Ao descer do veículo, ela constatou que havia atropelado a criança. A vítima chegou a ser socorrida e levada ao hospital de Jaci, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado como homicídio culposo, as partes foram ouvidas e posteriormente liberadas. A condutora não apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica ou uso de substância psicoativa e fez teste do bafômetro, que deu negativo.