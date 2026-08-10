Criança de 2 anos morre após cair em piscina em Olímpia

Uma criança de 2 anos foi encontrada sem vida na piscina de uma residência, na tarde deste domingo, 9, em Olímpia.

Segundo o boletim de ocorrência, os pais encontraram o menino na piscina e levaram para o atendimento médico. Uma tentativa de reanimação foi realizada, mas ele não resistiu. A médica constatou parada cardiorrespiratória.

O caso foi registrada como morte acidental. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde deverá passar por exame necroscópico para determinar as circunstâncias da morte.