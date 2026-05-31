Criança de 11 anos é atropelada por motociclista no Solidariedade, em Rio Preto
Vítima se distraiu enquanto brincava de bola
Uma criança de 11 anos ficou ferida após ser atropelada por um motociclista no início da noite deste sábado, 30, no bairro Solidariedade, em Rio Preto.
À Polícia Civil, o motociclista, um vigilante de 50 anos, contou que seguia para o trabalho quando, por volta das 18h15, um menino atravessou a avenida Esmeraldo Carolino enquanto corria atrás de uma bola. O local do acidente fica em frente à uma quadra esportiva.
Sem tempo de frear, o motociclista acabou atingido o garoto.
Ele acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e permaneceu no local durante o socorro à vítima. No entanto, afirmou que foi ameaçado por familiares da criança, que o acusaram de trafegar acima do limite de velocidade na via - o que ele nega.
O estado de saúde da criança não foi informado.