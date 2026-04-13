Craque Neto é condenado por 'faltar' a evento em Bebedouro

O ex-jogador e apresentador de TV Neto foi condenado a pagar indenização por danos morais e materiais após faltar a um evento em Bebedouro. A decisão é do juiz Hermano Flávio Montanini de Castro, do Juizado Especial Cível da Comarca de Bebedouro

José Ferreira Neto foi condenado a pagar indenização de R$ 2.210 referentes aos uniformes comprados para o evento e R$ 7.000 por danos morais.

Segundo a ação, o autor negociou durante cerca de quatro meses a contratação do apresentador para o evento festivo “Craque Neto e Amigos”, além de sua presença no aniversário de um ano de seu filho, no final de setembro de 2025. O valor da contratação foi ajustado em R$ 22 mil.

O organizador relatou que antecipou R$ 7.000 a intermediários, adquiriu uniformes personalizados e divulgou amplamente o evento na rádio da cidade. O próprio Neto chegou a gravar um vídeo confirmando sua presença, mencionando o nome do autor, a data e o clube local.

De acordo com os autos, dias antes da data marcada, o diretor do programa televisivo do ex-jogador comunicou o cancelamento da participação. No dia em que o evento ocorreria, Neto teria publicado em suas redes sociais imagens participando de um churrasco em outra cidade.

Em sua defesa, o apresentador negou a existência de vínculo contratual válido, alegou que não autorizou terceiros a negociarem em seu nome e que não recebeu os valores. Ele também formulou um pedido contraposto de R$ 40 mil, acusando o autor de uso indevido de sua imagem.

Ao decidir, o julgador entendeu que a ação era parcialmente procedente e rejeitou o pedido de indenização formulado pelo réu. Para o magistrado, o vídeo personalizado gravado por Neto foi a prova mais contundente de que ele tinha plena ciência e concordava com as negociações desenvolvidas em seu nome.

Ainda cabe recurso da decisão.