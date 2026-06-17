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Corrida da Enfermagem tem inscrições abertas em Rio Preto

Profissionais e estudantes de enfermagem podem participar gratuitamente da atividade promovida pelo Coren-SP

por Redação
Publicado em 17/06/2026 às 10:46Atualizado em 17/06/2026 às 10:46
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Corrida da Enfermagem será no domingo, 28 de junho, em Rio Preto (Divulgação)
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Corrida da Enfermagem será no domingo, 28 de junho, em Rio Preto (Divulgação)
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A 4ª Corrida da Enfermagem, promovida pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) em Rio Preto, está com as inscrições abertas. O evento será realizado no dia 28 de junho (domingo), na região da Represa Municipal, voltado a profissionais e estudantes de enfermagem.

A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. A concentração dos participantes está marcada para as 6h, com largada prevista para as 7h.

A iniciativa tem como objetivo incentivar a prática de atividades físicas e valorizar a enfermagem por meio de ações voltadas à saúde e ao bem-estar, além de promover a integração entre profissionais e estudantes

A corrida será realizada na Ponte Estaiada, no Lago 3 da Represa Municipal, localizada na Avenida Nadima Damha. O evento integra a programação da 4ª Corrida da Enfermagem do Coren-SP, que já passou pela capital paulista e percorrerá outras cidades do estado ao longo do ano.

As inscrições podem ser realizadas pelo portal do Coren-SP, onde estão disponíveis mais informações sobre o evento.

Serviço:

  • 4ª Corrida da Enfermagem – Coren-SP | São José do Rio Preto

  • Data: 28 de junho de 2026 (domingo)

  • Local: Ponte Estaiada – Lago 3 da Represa Municipal

  • Endereço: Avenida Nadima Damha, s/n – São José do Rio Preto (SP)

  • Concentração: 6h

  • Largada: 7h

Mais informações: portal.coren-sp.gov.br/corrida-2026/