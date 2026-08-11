Corretor de imóveis perde R$ 30 mil após cair em golpe virtual em Rio Preto

Um corretor de imóveis de 52 anos perdeu R$ 29,999 nessa segunda-feira, 10, após cair em um golpe envolvendo uma falsa contemplação de consórcio, em Rio Preto.

Segundo o boletim de ocorrência, o corretor recebeu contato de um desconhecido que afirmou que ele havia sido contemplada com uma cota de R$ 75 mil.

Em seguida, em ligação de vídeo pelo WhatsApp, foi orientado a realizar procedimentos bancários pelo aplicativo para liberar o suposto prêmio.

Após seguir as instruções, o corretor percebeu movimentações financeiras não autorizadas. O suspeito ainda pediu outro procedimento para supostamente "desbloquear" os valores.

A vítima interrompeu contato e procurou o banco para solicitar o estorno daqueles valores. O caso foi registrado como estelionato e foi encaminhado à Polícia Civil.