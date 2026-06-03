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Corregedoria prende policial civil suspeito de desvios em delegacia da região de Rio Preto

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido nesta terça-feira, 2

por Joseane Teixeira
Publicado há 23 minutosAtualizado há 23 minutos
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Polícia Civil (Secretaria de Segurança Pública)
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A Corregedoria da Polícia Civil cumpriu nesta terça-feira, 2, um mandado de busca e apreensão em Rio Preto contra um policial civil investigado por suspeita de desviar provas apreendidas e armazenadas em delegacia da região.

A reportagem apurou que o escrivão, recentemente transferido para a Delegacia de Defesa da Mulher de Rio Preto, foi flagrado com uma pistola Glock sem documentação.

Ele pagou fiança e foi liberado, mas as investigações sobre a responsabilidade funcional prosseguem.

A reportagem solicitou nota à Secretaria de Segurança Pública sobre o caso e aguarda retorno.

O conteúdo será atualizado em breve.