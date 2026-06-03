DISCIPLINAR
Corregedoria prende policial civil suspeito de desvios em delegacia da região de Rio Preto
Um mandado de busca e apreensão foi cumprido nesta terça-feira, 2
por Joseane Teixeira
Publicado há 23 minutosAtualizado há 23 minutos
A Corregedoria da Polícia Civil cumpriu nesta terça-feira, 2, um mandado de busca e apreensão em Rio Preto contra um policial civil investigado por suspeita de desviar provas apreendidas e armazenadas em delegacia da região.
A reportagem apurou que o escrivão, recentemente transferido para a Delegacia de Defesa da Mulher de Rio Preto, foi flagrado com uma pistola Glock sem documentação.
Ele pagou fiança e foi liberado, mas as investigações sobre a responsabilidade funcional prosseguem.
A reportagem solicitou nota à Secretaria de Segurança Pública sobre o caso e aguarda retorno.
O conteúdo será atualizado em breve.