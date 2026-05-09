Corregedoria da Polícia Civil apura fuga de três presos da Cadeia de Mirassol

A Corregedoria da Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias da fuga de três detentos da carceragem da Delegacia de Mirassol, no final da tarde de sexta-feira, 8. Dois deles seriam líderes regionais do PCC, que tinham sido presos na manhã do mesmo dia pelo Gaeco, por fazerem parte de um complô para matar um policial. Eles foram recapturados pela Polícia Militar, mas há um terceiro foragido, detido por violência contra a mulher.

Os dois presos na operação do Gaeco, em conjunto com o 9º Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (Baep) de Rio Preto, tinham sido detidos em Tanabi. Estavam na carceragem de Mirassol à espera de transferência para a carceragem da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic), de Rio Preto.

Os membros da Corregedoria querem apurar em quais circunstância os três presos, que estavam na mesma cela, conseguiram destrancar cadeado, passar pelas portas que dão acesso à carceragem e chegarem até na rua.

Segundo a Polícia Militar, a equipe assumia o serviço quando recebeu a informação de que os presos haviam escapado de uma delegacia durante a ação do Gaeco. Diante disso, os policiais intensificaram o patrulhamento nas saídas da cidade.

Na região do bairro Vale do Sol, na saída para Tanabi, os agentes suspeitaram de um veículo Gol branco, modelo antigo. Durante a abordagem, foi constatado que um dos fugitivos estava escondido no porta-malas e o outro no banco traseiro, tentando se cobrir para não serem vistos.

No carro também estavam outras três pessoas, duas mulheres e o motorista. Uma das passageiras é companheira de um dos detidos e teria solicitado ajuda para resgatar os fugitivos. A outra mulher, segundo a polícia, tem envolvimento com o tráfico de drogas.

Os dois homens foram reconhecidos pelos policiais por meio de fotos divulgadas internamente e receberam voz de prisão no local. Eles foram encaminhados à Deic.

Já os demais ocupantes do veículo foram levados para prestar esclarecimentos e não permaneceram presos, uma vez que, segundo a polícia, não houve participação direta na fuga dentro da unidade policial.

O terceiro fugitivo segue sendo procurado. Ele havia sido preso anteriormente por violência doméstica.