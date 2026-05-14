Corpo em decomposição é encontrado em estrada de Rio Preto

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado na tarde de quinta-feira, 13, em uma estrada de terra na zona rural de Rio Preto. O caso foi registrado como homicídio de autoria desconhecida.

A Polícia Militar foi acionada pelo Copom por volta das 16h28 para averiguar a informação de uma pessoa caída na Estrada Municipal José Domingues Netto, que dá acesso à Vila Azul. No local, os policiais confirmaram a presença do cadáver.

A vítima, um homem ainda não identificado, não portava documentos. Segundo o boletim de ocorrência, o corpo estava parcialmente coberto por terra, apresentava ausência dos globos oculares e usava uma luva apenas na mão direita.

O óbito foi constatado no local por equipe de resgate. O Corpo de Bombeiros também prestou apoio na ocorrência.

A área foi isolada para o trabalho do Instituto de Criminalística. Policiais civis acompanharam a perícia.

Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passará por exame necroscópico para identificação e determinação da causa da morte.

O caso foi registrado no plantão policial e será investigado pelo 5º Distrito Policial.