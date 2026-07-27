Corpo é encontrado separado em sacos de lixo em Rio Preto

Partes de um corpo humano foram encontradas na manhã desta segunda-feira, 27, em lixeiras de duas ruas no bairro Jardim Estoril, em Rio Preto.

De acordo com a Polícia Militar, um pedestre localizou um pé humano ao lado de uma lixeira na rua Aeropago de Itambé e acionou o telefone 190. A pessoa preferiu não se identificar. No local, os policiais confirmaram a ocorrência e perceberam forte odor vindo de sacos de lixo próximos.

Outras partes do corpo também foram encontradas em lixeiras na rua Azeredo Coutinho, nas proximidades. A suspeita é de que a vítima tenha sido esquartejada.

Segundo a polícia, não foi possível determinar a quantidade de partes localizadas nem a identidade da vítima. No entanto, características como unhas das mãos e dos pés com esmalte vermelho indicam, preliminarmente, que o corpo deve ser de uma mulher.

As áreas foram isoladas para o trabalho da perícia técnica, que deve apontar a identificação da vítima e as circunstâncias do crime.

A ocorrência foi registrada por volta das 10h30 e será investigada.