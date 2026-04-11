Corpo é encontrado próximo à linha férrea em Rio Preto

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado no fim da tarde desta sexta-feira (10), em uma área próxima à linha férrea, nas imediações do Terminal Rodoviário de Rio Preto.

De acordo com informações da Polícia Militar, o corpo foi localizado por um homem que passava pelo local após se deparar com a vítima.

A testemunha, que acionou o Corpo de Bombeiros, foi encaminhada à Central de Flagrantes para prestar depoimento. Até o momento, a vítima não foi identificada. Policiasi civis, militares e uma equipe da perícia técnica estiveram no local. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame necroscópico, que deve apontar a causa da morte e auxiliar na identificação.

O caso foi registrado como homícidio e será investigado pela Polícia Civil.