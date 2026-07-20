Corpo de médico é encontrado em terreno em Rio Preto

O corpo de um médico de 35 anos foi encontrado na tarde desta segunda-feira, 20, em um terreno próximo da avenida da Luz e da marginal Comendador Vicente Filizola, em Rio Preto.

Segundo informações preliminares, o médico estava hospedado em um hotel e foi localizado com um afundamento no crânio e sinais de sangramento, mas não foi possível determinar a causa da morte. A polícia vai investigar se a lesão foi causada por ato de violência.