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MORTE SUSPEITA

Corpo de médico é encontrado em terreno em Rio Preto

Polícia vai investigar a causa da morte

por Marco Antonio dos Santos
Publicado em 20/07/2026 às 15:26Atualizado em 20/07/2026 às 15:26
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Policiais e carro de funerária no local em que o corpo foi localizado (Marco Antonio dos Santos 20/7/2026)
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Policiais e carro de funerária no local em que o corpo foi localizado (Marco Antonio dos Santos 20/7/2026)
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O corpo de um médico de 35 anos foi encontrado na tarde desta segunda-feira, 20, em um terreno próximo da avenida da Luz e da marginal Comendador Vicente Filizola, em Rio Preto.

Segundo informações preliminares, o médico estava hospedado em um hotel e foi localizado com um afundamento no crânio e sinais de sangramento, mas não foi possível determinar a causa da morte. A polícia vai investigar se a lesão foi causada por ato de violência.