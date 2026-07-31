Corpo de Bombeiros e Samu realizam treinamento de salvamento veicular em Rio Preto

O Corpo de Bombeiros de Rio Preto realiza nesta sexta-feira, 31, o Treinamento Integrado de Salvamento Veicular voltado aos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A capacitação reúne médicos, enfermeiros e demais integrantes das equipes de atendimento pré-hospitalar, com o objetivo de aprimorar a atuação conjunta em ocorrências envolvendo vítimas presas em ferragens.

O treinamento é realizado na sede do Samu, na Vila Itália.

Também foram convidados representantes da Polícia Técnico-Científica, do Instituto Médico Legal (IML) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A programação é composta por instrução teórica, ministrada por instrutores do Corpo de Bombeiros, abordando os fundamentos do salvamento veicular, a segurança da cena, a estabilização de veículos, o desencarceramento, a extração de vítimas e a atuação integrada entre as equipes de resgate e atendimento pré-hospitalar.

Na sequência, é realizada uma atividade prática, na qual os bombeiros demonstrarão a utilização das ferramentas hidráulicas e elétricas empregadas nas operações de desencarceramento. Após a demonstração, os profissionais do Samu terão a oportunidade de operar os equipamentos sob a supervisão dos instrutores, realizando cortes e aberturas na estrutura de veículos, simulando situações reais de extração de vítimas presas em ferragens.

Segundo o coronel Orival Santana Júnior, a atividade permite o aperfeiçoamento dos protocolos operacionais, o fortalecimento da integração entre os órgãos de resposta e o desenvolvimento de procedimentos conjuntos, refletindo diretamente na qualidade do atendimento prestado à população de Rio Preto e de toda a região.