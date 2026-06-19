Contas de água em Rio Preto serão digitais a partir de agosto

O Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto (Semae) inicia, a partir de 1º de agosto, uma nova etapa: as contas de água e esgoto passarão a ser disponibilizadas prioritariamente em formato digital, enviadas diretamente para o e-mail cadastrado pelo usuário ou pelo WhatsApp.

Segundo a autarquia, a mudança visa trazer "mais praticidade para o dia a dia, a exemplo do que já acontece com as contas de luz, telefonia, planos de saúde, entre outros".

Com a fatura digital, o usuário vai receber a conta sem depender da entrega em papel, podendo consultar as informações quando e onde quiser, pelo celular, computador ou tablet.

"Além da comodidade, o serviço oferece mais controle sobre os pagamentos, facilita o armazenamento das contas e reduz o risco de extravios. Tudo fica acessível na palma da mão", afirma a autarquia.

Para receber a fatura automaticamente por e-mail, basta manter o cadastro atualizado no portal do Semae ou informar um endereço eletrônico válido pelo WhatsApp da autarquia. Após a adesão, o usuário receberá um Termo de Aceite confirmando a ativação do serviço.

A leitura dos hidrômetros continuará sendo realizada normalmente pelos leituristas. A mudança acontece apenas na forma de entrega da conta.

Mesmo quem ainda não cadastrar o e-mail poderá acessar e emitir a fatura pelos canais digitais do Semae ou nas unidades de atendimento presencial.

Os usuários que preferirem continuar recebendo a versão impressa poderão solicitar a manutenção da fatura física nos postos de atendimento da autarquia.