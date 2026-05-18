Construção de viaduto provoca alagamentos e sujeira em casa do Boa Vista

Há pelo menos oito meses uma moradora do bairro Boa Vista, em Rio Preto, convive com alagamentos e muita sujeira provocada pelo represamento de água da chuva, decorrente da construção do viaduto Dimas Renato Carmona, construído pela RUMO para a travessia de veículos sobre a linha férrea. Para impedir que o lixo que escorre do dispositivo invada a casa dela, Creuza Zebiani teve até que trocar o portão.

"Faz tempo que eu venho reclamando no Semae, mas um empurra pro outro. Eu tô gastando muito aqui, eu tô perdendo horas de serviço, eu não saio pra trabalhar porque tem que limpar a frente da minha casa. Não é justo, eles têm que tomar providência", reclama.

Creuza mora há 18 anos em uma casa localizada na esquina entre a rua Oswaldo Aranha e avenida Presidente Roosevelt. Mas o alagamento só começou quando o viaduto foi construído.

Ela conta que já protocolou pedido na Prefeitura de Rio Preto e no Semae para a construção de bocas de lobo suficientes para o escoamento da água que represa na esquina, mas o apelo ainda não foi atendido.

"Aqui está um nojo, o cheiro é insuportável. Toda vez que chove desce folhas, sacos de lixo e todo tipo de embalagem. Tem dia que preciso pagar carreto para tirar o material e levar a um Ponto de Apoio. Já tive que trocar o portão de grade e instalar um fechado para o lixo não entrar em casa", acrescenta.

Em nota, a Secretaria de Obras informou que que irá enviar um engenheiro até o local para verificar a reclamação do munícipe.

Já o Semae respondeu que a implantação de novas bocas de lobo e adequações no sistema de drenagem será encaminhada ao departamento de projetos da Secretaria Municipal de Obras para estudo técnico e análise de viabilidade da intervenção no local.

A autarquia esclareceu ainda que não participou da execução das obras de construção do viaduto citado e que sua atuação na área é restrita aos serviços de limpeza e manutenção.

"O Semae destaca ainda que as intervenções relacionadas à implantação de novos dispositivos de drenagem urbana são de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, que realiza a avaliação técnica das condições estruturais e de escoamento da via", finaliza a nota.